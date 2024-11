Durante un collegamento con Lady Radio il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis ha parlato dall'Argentina di alcuni sviluppi sul fronte dell'interesse del River Plate per un ritorno di Lucas Beltran per poi soffermarsi anche su un prossimo avversario viola a Como.

‘Beltran-River Plate: suggestione che sembra rientrata’

“In Argentina la suggestione Beltran per il River Plate sembra rientrata e c'è dispiacere su questo fronte per i Millonarios, ma in generale è alta l'attenzione sul rientro di calciatori che si sono affermati in Primera Division e su quanto accade in Italia. Serie A e Premier League sono i campionati più seguiti in Argentina. Si parla molto di Nico Gonzalez e dei suoi problemi, visto che è uno dei calciatori su cui Scaloni ha sempre puntato nonostante i frequenti problemi fisici”.

Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com

‘Ha stupito la rapidità con cui Paz si è imposto in Serie A, resterà poco al Como’

“Nico Paz è un giocatore per il quale c'era la convinzione che facesse bene anche perchè veniva dal Real Madrid, ma ha stupito la rapidità e la continuità con cui si è imposto in Serie A, con gol e assist. Resterà poco al Como. Talenti da segnalare? Tomas Parmo 2008 con passaporto italiano, è un giocatore che già ha debuttato con l'Independiente e credo che potrà essere già attenzionato nel prossimo mercato invernale”.