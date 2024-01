La Nazione: Sveglia viola, l’impennata delle trattative

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: "Sveglia viola il Gallo canta", dove il Gallo è Belotti.

Sul mercato si legge: “L’impennata delle trattative Viola, contatti in corso per Belotti Piace il baby argentino Carboni Ma il vero sogno è Gudmundsson”. Sottotitolo: “Vargas diventa il piano B, la dirigenza si muove su più fronti. Sondaggio della Juventus per Bonaventura”. Di spalla in breve: "Ansia per Sottil Oggi nuove visite".

Grande spazio per: “Viola, ansia da dischetto Italiano e i rigori sbagliati Tre errori decisivi di fila Nico paga l’alta pressione”. Sottotitolo: “Per Ikonè un’overdose di riscatto. Ecco come l’allenatore può cambiare il trend”. E infine: “La ’strana’ marcatura di Parisi su Lautaro Nuovo sbaglio in fase difensiva E il match diventa ad handicap”.