Amrabat tornerà a Firenze ma solo di passaggio. Dove andrà? Il Cholo potrebbe portarlo in Liga

Anche se il centrocampista è atteso nelle prossime ore a Firenze per riprendere gli allenamenti da solo al Viola Park, è ormai chiaro che il futuro di Sofyan Amrabat sia lontano da Firenze. Il Manchester United, dopo la non positiva esperienza in Premier della scorsa stagione, non ha rispettato gli accordi presi con la Fiorentina e lo ha rimandato al mittente. Dall’altra parte il giocatore, anziché prendere atto di questo, per settimane ha continuato a spingere per tornare ai Red Devils.

Il giocatore vuole solo lo United ma..

Nonostante Prade ad inizio stagione abbia confessato di voler provare a trattenerlo alla Fiorentina, questa soluzione sembra essere veramente impossibile visto come stanno le cose. E per questo adesso i viola sono pronti a valutare qualsiasi tipo di offerta, pur di non perdere il giocatore a zero tra qualche stagione, ed evitando una sua permanenza in rosa che potrebbe alla lunga rivelarsi tossica.

Atletico Madrid sul marocchino: piace a Simeone

E come riportato dal portale spagnolo Relevò, è in arrivo per lui un’offerta dall’Atletico Madrid. Al momento, si tratta solo di un interesse concreto: il centrocampista marocchino infatti, per caratteristiche, piace molto a Simeone. Da valutare anche le opzioni di un ritorno in Inghilterra, con tanti club che potrebbero fiondarsi su di lui negli ultimi giorni di mercato, o in Turchia, nella quale c’è il Galatasaray pronto ad accontentare le richieste viola.