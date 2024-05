L'approccio che non convince Italiano: Fiorentina sotto per quattro volte di fila ma con quel guizzo tutto nuovo e quasi sconosciuto finora

E' un trend da invertire immediatamente quello che si sta portando dietro la Fiorentina, sottolineato da La Nazione: nelle ultime quattro gare infatti la squadra viola è andata sotto nel punteggio, per altro nei primi minuti di gara. A Verona, a Bruges e quindi nelle sfide di questa settimana con Monza e Napoli.

In tutte e quattro però è anche riuscita a recuperare il risultato, perdendo alla fine solo al ‘Bentegodi’. Non è una questione fisica dunque ma piuttosto mentale, che Italiano vuole correggere soprattutto in vista di una finale dove non si potrà concedere un vantaggio del genere all'Olympiakos. Il lato positivo della medaglia resta comunque la capacità di ribaltamento del risultato, una dote quasi sconosciuta per gran parte del ciclo Italiano.