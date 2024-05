La lista di Commisso ha un ordine ben preciso: Palladino, Aquilani e un nome nuovo per raccogliere l'eredità di Italiano

Raffaele Palladino, ma non solo. Il tecnico del Monza è in pole position per sostituire Vincenzo Italiano alla guida della Fiorentina, ma non è l'unico candidato. Qualora Galliani dovesse convincerlo (difficile, ma non impossibile) a rimanere, Commisso potrebbe virare su altri nomi.

Aquilani ma anche un nome nuovo

Aquilani - riporta Il Corriere dello Sport-Stadio - ad oggi è l'alternativa numero uno, ma attenzione alla sorpresa. Parliamo di Marco Baroni, reduce da due salvezze consecutive tra Lecce e Verona. Sul taccuino di Commisso le gerarchie sono chiare: Palladino, Aquilani e Baroni, rigorosamente in quest'ordine.