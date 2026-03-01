Malusci: "La viola non è guarita, calciatori fragili a livello mentale. Udinese? L'andata non fa testo"

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha rilasciato una lunga intervista al Messaggero Veneto, in vista della sfida fra i viola e l'Udinese. Una partita cruciale per le sorti del campionato della squadra di Vanoli che potrebbe allungare sulla zona slavezza.

La lotta salvezza

“Sono realista, fino a che la squadra non esce del tutto da questa situazione per me non è guarita- ha detto l'ex viola - Vedo un gruppo ancora un po' fragile a livello mentale. È necessario pensare di partita in partita e fare più punti possibili. Ora di fronte c'è l'Udinese, La sfida d'andata non fa testo, per me i cinque gol al Franchi vanno attribuiti all'espulsione di Okoye a inizio match. La gara fu condizionata da quell'episodio. I bianconeri mi piacciono: sono solidi, compatti, hanno fisicità".

Sfida nella sfida

Malusci si sofferma poi su due giocatori fondamentali per i viola e i bianconeri: “Ho sempre avuto un'ottima opinione di Zaniolo. In lui ho sempre visto le caratteristiche del calciatore moderno. È forte fisicamente, ha un'ottima tecnica, sa attaccare la profondità. A Firenze non ha fatto bene, mentre a Udine ha trovato una piazza dove può esprimersi al meglio. Con Kean sarà una sfida suggestiva, i due si conoscono bene avendo condiviso l'esperienza in Under 21. L'attaccante viola si sta facendo vedere ora dopo aver faticato a inizio stagione. In chiave Nazionale devono dare il massimo: si possono guadagnare la convocazione per le prossime gare”.