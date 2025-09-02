La suggestione Dani Ceballos... è rimasta tale. Xabi Alonso trattiene il centrocampista

Nelle ultime ore di calciomercato è rimbalzata la possibilità per la Fiorentina di acquistare il centrocampista classe '96 del Real Madrid Dani Ceballos. Il giocatore spagnolo è stato proposto alla Fiorentina tramite procuratori e intermediari che spingevano per una sua cessione visto lo scarso minutaggio che il giocatore avrebbe avuto ai Blancos.

L'intervento di Xabi Alonso

La Fiorentina apprezzava molto il calciatore ed ha iniziato a studiare il possibile colpaccio dell’ultimo giorno. L’affare però non è mai decollato, il calciatore avrebbe infatti ricevuto rassicurazioni sul suo impiego dall'allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso e di conseguenza si sarebbe convinto a restare al Real Madrid.

Appuntamento rinviato?

Qualora le cose non vadano come sperato, è possibile che Ceballos cambi idea a Gennaio? Da capire però se allora la Fiorentina sarà sempre disposta ad acquistarlo…