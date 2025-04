Genova-Roma e viceversa in meno di ventiquattr'ore: la disavventura della Lazio e la furia contro la Lega

La partita della Fiorentina a Cagliari non è stata ovviamente l'unica ad essere rimandata dopo la scomparsa di Papa Francesco. Stessa sorte anche per Torino-Udinese, Genoa-Lazio e Juventus-Parma, con la data di recupero che sarà la stessa per tutte ovvero mercoledì alle 18,30.

Lazio beffata

Non tutti però hanno accolto la notizia con aplomb. Come riporta il sito de Il Corriere dello Sport, infatti, la Lazio si è detta infuriata per non essere stata avvertita dalla Lega riguardo giorno e orario del recupero. Il motivo è semplice: a differenza della Fiorentina, che non ha fatto ritorno a Firenze ma è rimasta a Cagliari, la compagine biancoceleste è ripartita in charter alla volta di Roma.

E domani si torna a Genova

La Lazio dovrà quindi ripartire domani sempre per Genova, dove scenderà in campo mercoledì alle 18,30. Uno spreco di tempo e di energie che forse, con un po' di coordinamento ed organizzazione in più, si poteva evitare.