Vecino: "Il mio miglior rendimento l'ho avuto alla Fiorentina. Ripeto, puntiamo la Champions League al 100%"

Il centrocampista della Lazio ed ex Fiorentina Matias Vecino si è raccontato in un'intervista a Laziopress.it, dove è tornato anche sui tempi in viola. Ecco le sue parole: “So che molti mi definiscono una mezzala, ma non sono d'accordo. Mi sento molto meglio quando mi trovo in un centrocampo a due. Non a caso, il mio miglior rendimento l'ho avuto in queste situazioni, soprattutto alla Fiorentina o all'Inter con Spalletti”.

Sulla stagione della Lazio: “Non siamo partiti bene, abbiamo perso molta della solidità dell'anno scorso, però stiamo recuperando piano piano. Obiettivo? Lo ripeto, puntiamo alla Champions League al 100%”.