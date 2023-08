Niente Fiorentina, ma nemmeno Lazio per un talento dell'ultima Conference League. Colpaccio rossoblù in attacco

Jesper Karlsson arriva in Serie A. L'esterno dell'AZ Alkmaar è stato seguito da tempo dalla Lazio e dalla Fiorentina, ma nessuno dei due club è riuscito ad arrivare al giocatore.

Invece, come riferisce Sky Sport, un altro team italiano si è accaparrato il giocatore. Si tratta del Bologna di Thiago Motta, che dopo la cessione di Marko Arnautovic all'Inter, ha chiuso questo colpo per il reparto offensivo. Karlsson arriva a titolo definitivo, un grande acquisto per una squadra di metà classifica. Protagonista anche dell'ultima Conference League, Karlsson arriva in Italia dopo una stagione da doppia cifra in Eredivisie.