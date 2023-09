Duncan si prende la scena. E così il centrocampo della Fiorentina scopre di non dipendere da un vincolo tattico piuttosto ingombrante

Al ‘Benito Stirpe’ la Fiorentina ha raccolto un solo punto mangiandosi le mani per le occasioni sprecate fino al pari del Frosinone. La prestazione della squadra, condita da saliscendi, vede comunque note alquanto positive; in primis, la riscoperta in mezzo al campo di un Alfred Duncan forse mai così in forma. Una mezzala dinamica, presente su ogni recupero e capace anche di dare un buon contributo in fase offensiva con accelerate palla al piede.

Con il numero 32, la Fiorentina fa di necessità virtù: nella rosa attuale è il profilo più vicino all’elemento mancante del centrocampo viola. Pur con la consapevolezza che sarà dura garantire costantemente un rendimento così alto, questo Duncan è effettivamente l’ideale. All’orizzonte c’è la grande occasione di tornare a prendersi la scena da semi-protagonista, un po’ come nel primo anno di Italiano a Firenze, dopo esser stato dimenticato dalle gerarchie della scorsa stagione.

E così si scopre di non essere dipendenti da un vincolo tattico piuttosto ingombrante. Dell’organico della Fiorentina fa chiaramente parte anche Rolando Mandragora, ma all’interno delle rotazioni e non come punto fermo irremovibile in quanto indispensabile per l’equilibrio del reparto. Sicurezza e intelligenza tattica si sono intraviste sempre più a sprazzi in un inizio di stagione tutt’altro che esaltante.

Anche il numero 38 viola avrà indubbiamente il suo elevato minutaggio, vista la mancanza numerica di interpreti e una versatilità alla lunga utile. Ma senza un salto di qualità nelle sue prestazioni, la favola dell’equilibratore, oltre a essere valida in pochi contesti di gioco nella nuova Fiorentina, si sgretola. Specialmente di fronte alle risposte dell’ultima settimana di Duncan, che attualmente emerge come maggiormente favorito e più adatto rispetto a Mandragora.