Il Corriere dello Sport-Stadio: Kean è Re, la Fiorentina perfetta

Questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio dedica un titolo di valore ai ragazzi di Palladino: “I magnifici”, con sottotitolo: “Inter asfaltata da mezza Viola. Doppio Kean e quarto posto”.

Re Kean

A pagina 2 e 3 il racconto del tris rifilato all'Inter: “Kean Re, Inter in bambola”. A fianco anche il commento del direttore Zazzaroni: “Commento doveroso a una partita falsata”.

“Fatemi dire Viola perfetta”

La pagina numero 5 dedica ancora spazio ai magnifici Viola, in particolare a Kean: “Qualcuno mi rimpiange? Non so di chi state parlando”. “Fatemi dire Viola perfetta”, la giusta conclusione di Palladino a una serata magnifica.