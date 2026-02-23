Marin: "Sapevamo che non era una partita come le altre per la nostra tifoseria. Serve più personalità, chiediamo scusa"
Marius Marin
C'è grande amarezza nelle fila del Pisa per la sconfitta patita contro la Fiorentina. Amarezza espressa pienamente dal calciatore nerazzurro Marius Marin.
“Sapevamo che non era una partita come le altre - ha detto - e che era importante per la nostra tifoseria anche perché non si giocava da diversi anni”.
E poi: “Serve più cazzimma, serve più personalità in partite del genere, sono qui anche per chiedere scusa ai nostri tifosi”.
