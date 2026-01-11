Commento anche in sala stampa per il tecnico del Milan, Max Allegri dopo il pari con la Fiorentina:

"Forse mi sono spiegato male io con i ragazzi e quindi ka responsabilità è la mia, non abbiamo ben capito cosa è successo con il Genoa. E l’abbiamo ripetuto, alla fine c'erano 7 minuti che è un’eternità, abbiamo avuto un po’ di fretta e invece c’era da tenere la Fiorentina nella sua metà campo e cercare di creare qualcosa di buono.

Che punto è? E’ un punto fatto, secondo pareggio di fila, da qui alla fine mancano ancora 34-36 punti al nostro obiettivo, che è tornare in Champions. Bisogna pensare solo a migliorare queste situazioni. Nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 situazioni favorevoli per far gol e non le abbiamo sfruttate.

I titolari nuovi? Estupinan aveva fatto delle buone partite all’inizio, oggi ha fatto cose buone e meno. Il centrocampo era tutto nuovo, era la prima volta che giocavano insieme e hanno fatto anche bene. Però c’è bisogno di tutti, non possiamo andare avanti con 11 giocatori, Jashari, Ricci, Fullkrug sono elementi di valore. Poi è normale che a volte ci sia bisogno di fare dei cambi.

La Fiorentina? Ha una rosa con giocatori di buon valore, è normale che l’aspetto psicologico è molto importante. Trovarsi in quella situazione non è facile ma vengono da tre partite a punti e due pareggi con Lazio e Milan che sono buoni per inseguire la salvezza".