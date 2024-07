Previsto oggi un pranzo di mercato succulento per la Fiorentina. Ecco di cosa si tratta

Lavora a ritmi serrati la Fiorentina per rinforzare la rosa che avrà a disposizione Raffaele Palladino la prossima stagione. Dopo aver salutato Milenkovic e aver accolto Pongracic, la dirigenza viola ha in programma nuovi appuntamenti con Monza e Udinese per Colpani e Lovric - riporta Gianluca Di Marzio.

Domani pranzo a base di mercato

Andrea Colpani è uno dei pupilli di Palladino, dopo averlo fatto esplodere la scorsa stagione al Monza. Dopo i tanti contatti avvenuti nelle scorse settimane, nella giornata di oggi, 19 luglio, è in programma un pranzo tra la Fiorentina e il Monza.

Non solo Colpani

Oltre a Colpani, la Fiorentina sta continuando a muoversi anche per Lovric, come raccontato da Fiorentinanews.com.