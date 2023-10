Mattinata decisiva per le condizioni di Baldanzi. Ecco l'ipotesi più probabile in vista della trasferta a Firenze

In vista della gara contro la Fiorentina di domani, l'Empoli aspetta di conoscere le meglio le condizioni del trequartista classe 2003 Tommaso Baldanzi. Il ragazzo ha accusato un infortunio in Under 21 e la sua presenza al ‘Franchi’ non è ancora certa: molto ci dirà l'allenamento mattutino degli azzurri, decisivo per la lista dei convocati di Andreazzoli.

Intanto, secondo quanto riportato da La Repubblica, la convocazione non dovrebbe essere a forte rischio. L'ipotesi più probabile è la partenza dalla panchina, per poi provare a entrare a gara in corso.