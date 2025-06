L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa viola e in casa azzurra, in ottica Nazionale: “Purtroppo credo che ci siano stati anche gravi errori di comunicazione, in un momento particolare. Portare avanti un programma è giusto, ma mantenendo un profilo molto basso. Ho letto lo sfogo di Acerbi e non ha tutti i torti, in fondo”.

Sull'arrivo di Pioli a Firenze: “La Nazionale non va su di lui? Meglio così, per non incasinare ulteriormente. Questa è una situazione al limite, la Fiorentina non può sbagliare le sue scelte. Non deve sbagliare l'allenatore, così come i nuovi calciatori. Perché quest'anno sarà più difficile, mi aspetto una campagna acquisti giusta e mirata per adeguarsi. Su Pioli, secondo me i cinque anni passati al Milan gli hanno dato la giusta esperienza per allenare la Fiorentina. Non perché non ne fosse in grado, ma l'avevo sempre visto come un gran gestore di talenti già formati e a Firenze non troverà questo. Non so cosa nascerà, ma l'esperienza dei suoi piazzamenti avrà dato a Pioli un input in più”.