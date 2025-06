"La Fiorentina è una soluzione giusta per Pioli. E lui sarebbe l'allenatore ideale per la squadra"

Sono giorni di fitta trattativa tra la Fiorentina e il tecnico Stefano Pioli. L'addio di Luciano Spalletti, che lascia la panchina della Nazionale Italiana, ha fatto emergere l'ex viola e Milan come candidato, soprattutto dopo la rinuncia di Claudio Ranieri. Eppure il tecnico sembra intenzionato a procedere la trattativa con il club viola.

Su di lui ha parlato il dirigente sportivo Fabio Lupo a Tuttomercatoweb.com: “La Fiorentina rappresenta la soluzione giusta per Pioli, che ha voglia di rimettersi in gioco. Ci sono sicuramente situazioni contrattuali e fiscali complicate, ma al di là di questo lui sarebbe davvero l'ideale per la squadra viola”.