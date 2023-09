Siamo solo alla quarta giornata, ma una panchina in Serie A traballa già

Dopo solo quattro partite la panchina di Paolo Zanetti a Empoli è già traballante. Determinante per l'esonero potrebbe essere la pesantissima sconfitta dai toscani contro la Roma per 7-0. In questo inizio di stagione gli azzurri hanno collezionato quattro sconfitte contro Hellas Verona, Monza, Juventus e Roma, rimanendo ultimi in classifica a zero punti.

In queste ore i dirigenti dell'Empoli si stanno confrontando per decidere il futuro di Zanetti, che potrebbe essere già lontano dalla Serie A.