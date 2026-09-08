Trevisani: "Quello che ha fatto la Fiorentina con Grosso non si fa. Dovrebbe esserci una regola che lo impedisce"

Riccardo Trevisani ha parlato dell'esonero di Fabio Grosso dopo 3 giornate dalla Fiorentina a Cronache di Spogliatoio. Molto critico il giornalista sulla scelta di Paratici.

La scelta di Paratici

“La Fiorentina ha mandato via Paolo Vanoli perché non lo riteneva adeguato ad allenare la Fiorentina, se no non avrebbe preso Grosso. Tre mesi dopo hanno richiamato Vanoli. Come può essere credibile il calcio e chi lo fa se succedono cose del genere? Penso che Grosso abbia sbagliato tutto lo scibile: formazioni, conferenze, gestione… Tutto quello che volete. Ma non si caccia un allenatore dopo tre giornate, non si fa”.

Dovrebbe esserci una regola?

"Dovrebbe esserci una regola che impedisce l'esonero prima del 20% del campionato. Perché come fai a valutare un allenatore in tre partite? L'Atalanta nel 2016 se cacciava Gasperini non avremmo visto l'Europa League, la Champions League. Grosso ha sbagliato e anche tanto. Ma la Fiorentina c'ha una squadra totalmente nuova, come si poteva pensare di essere pronti il 4 settembre? Non è pensabile. Paratici? Sono 8 mesi che è lì".