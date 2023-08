Visite mediche superate pienamente per Mina: via libera al trasferimento a Firenze del nuovo difensore viola. Gli sviluppi

Buone notizie per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, Yerry Mina ha superato pienamente le visite mediche svolte a Villa Stuart. La clinica romana vanta un staff medico di eccellenza in ogni settore, ed è lì che società viola indirizza i calciatori che hanno bisogno di maggiori accertamenti (vedi Dodˆô l'estate scorsa).

Via libera dunque per il suo arrivo a Firenze, programmato per le prossime ore. La Fiorentina ha già dato l'indizio del trasferimento, e adesso manca solo l'ufficialità. Poi il difensore classe '94 colombiano Yerry Mina sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore viola.