Cabral può tornare in Serie A: contatti in corso con il Torino che è alla ricerca di un attaccante

Il Torino è alla ricerca di un attaccante dopo l'infortunio al ginocchio di Duvan Zapata. E, secondo Sky Sport, il club granata ha formulato un'offerta al Benfica per l'ex attaccante della Fiorentina Arthur Cabral.

Un profilo ideale per il Torino?

Il Torino ha individuato Cabral per la sua passata esperienza in Serie A alla Fiorentina di Italiano, con dieci gol realizzati con la maglia viola in 42 presenze.

In alternativa a Cabral…

Oltre a Cabral la società granata starebbe valutando anche il ritorno in Italia dell'ex Udinese Beto.