Ecco Vera, il ‘volante’ pronto a sbarcare in Europa e finito nel mirino della Fiorentina per rinforzare la mediana di Italiano. VIDEO

Nativo di Hurlingham, uno dei 24 partidos dell’immensa provincia di Buenos Aires, l’argentino Fausto Vera è uno dei profili più caldi per il centrocampo della Fiorentina. Classe 2000, cresciuto nel vivaio dell’Argentinos Juniors (come il viola Nicolas Gonzalez), Vera è attualmente un calciatore del Corinthians. Il giocatore sudamericano ha firmato col club brasiliano la scorsa estate, e percepisce un ingaggio importante dal Timâo. ‘Sono un numero 5, posso distribuire il gioco, ho un buon tiro e un buon colpo di testa’. Così si descrive Vera, centrocampista centrale promettente, dotato tecnicamente e fisicamente, benché non sia un marcantonio. Elemento ordinato in mezzo al campo, è in possesso anche di un buon lancio.

Vera è un giocatore di spiccata personalità e grande temperamento, tanto che all’Argentinos Juniors ha indossato anche la fascia da capitano. Non velocissimo, rimedia con visione di gioco e rapidità nel tocco di palla. Può giocare sia da regista nel 4-3-3 che da centrale nel 4-2-3-1 spesso utilizzato da mister Italiano. Ragazzo molto ambizioso, maturo ed intelligente, che non a caso ha completato la scuola di lingue (parla molto bene inglese).

Valutazione attorno ai 10 milioni di euro, è assistito dall’agenzia CAA Stellar, stesso entourage di Sofyan Amrabat, pronto ad uscire da tempo dalla rosa della Fiorentina. Un tassello importante e da considerare per le evoluzioni del centrocampo viola.

Ecco dei video per dare un’idea delle caratteristiche del calciatore argentino:

https://www.youtube.com/watch?v=f7g07eYTMyA&ab_channel=Scout90-Brazil-

https://www.youtube.com/watch?v=CIcME0LKX-w&ab_channel=EMProductions