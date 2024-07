La telefonata esplorativa per Gudmundsson, l'interesse concreto per Dallinga. Non si può certo dire che la Fiorentina non sogni in grande

Con il Genoa - riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport - c'è stata per Gudmundsson una telefonata esplorativa per capire le condizioni che ad ora non sono cambiate. Servono 30 milioni come lo scorso gennaio quando la Fiorentina aveva provato a prendere il giocatore rossoblù. Inoltre, rimane da capire se il calciatore preferisca aspettare una possibilità dalla Premier League o un rilancio dell’Inter che in questo momento sembra però più defilata.

Occhi in casa Tolosa per l'attacco

E poi c'è Thijs Dallinga, la punta centrale potenzialmente che la Fiorentina non è mai riuscita a trovare per il post-Vlahovic. Le 19 reti delle scorso anno sono il biglietto da visita dell’olandese del Tolosa. Ha esperienza internazionale avendo giocato l’Europa League e sarebbe disponibile a lasciare la Ligue 1 in favore della Serie A.

Il problema?

I 25 milioni che chiedono i francesi: il Tolosa è molto abile nelle trattative e raramente fa sconti. Ma prima di affondare un qualsiasi colpo in attacco, serve piazzare almeno uno fra Ikone e Nzola.