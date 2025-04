Dopo aver incontrato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato così: “Per me è stato un incontro piacevole, era presente anche il direttore generale Ferrari. Non ci vedevamo da mesi e siamo tornati a parlare di molte questioni, anche generali. Abbiamo parlato di come vanno i lavori al Franchi, di come avanzano e delle condizioni dei cantieri. Un incontro costruttivo, positivo”.

“Un solo obiettivo comune: lo stadio per città e tifosi”

E aggiunge: “C'è la volontà reciproca di collaborare, ribadita da entrambi. Abbiamo poi discusso la convenzione da rinnovare per la prossima stagione e ci impegniamo per proseguire insieme. Continueremo a contattarci e a impegnarci nei confronti, con un solo obiettivo: avere uno stadio rimodernato per la città e per tutti i tifosi”.