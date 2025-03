Firenze già innamorata di Fagioli: il riscatto potrebbe arrivare anche senza obbligo. Così la Fiorentina si smarcherebbe dalla Conference

Non c'è solo l'aspetto tecnico tra quelli apprezzati in questo mese e mezzo di Nicolò Fagioli ma anche quello caratteriale, con l'umiltà mostrata dal classe 2001 al termine del match con il Panathinaikos. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport, che ipotizza un futuro lungo tra Fagioli e la Fiorentina ed un riscatto che potrebbe avvenire a prescindere dalle condizioni che ne farebbero scattare l'obbligo. Per il momento la società viola ha versato i 2,5 milioni di prestito, a cui dovrebbe aggiungerne altri 13,5 (con ulteriori 2,5 di bonus): se si vuole davvero costruire intorno a Fagioli però, la discriminante non potrà essere la qualificazione europea (la suddetta condizione). E così la Fiorentina si smarcherebbe anche dall'obbligo di dover riabbracciare la Conference tramite campionato, così come da quello di doverla vincere a tutti i costi per assicurarsi ancora il centrocampista.