Barak ha lasciato in prestito secco, ma la Fiorentina può guadagnare con la promozione della Sampdoria

Il centrocampista Antonin Barak ha lasciato la Fiorentina. Il ceco faceva parte della lunga lista di esuberi viola e l'ultimo giorno di mercato è partito, destinazione Serie B: la Sampdoria.

Un addio comunque da preventivare

Con ogni probabilità, nonostante l'operazione sia in prestito secco, il centrocampista lascerà comunque definitivamente la Fiorentina la prossima estate. Non c'è stato nessun prolungamento di contratto, così come non ci sono opzioni per un eventuale riscatto blucerchiato.

E la Fiorentina può guadagnare ancora da Barak

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, tuttavia, il club viola conserva un modo per guadagnare dall'affare Barak: in caso di promozione in Serie A della Sampdoria, alla Fiorentina andrebbe un premio, una cifra che si aggira sui 200mila euro.