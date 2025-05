Buone notizie per Palladino in vista dell'Udinese: tre pedine pronte al rientro in vista dell'ultima stagionale

Arrivano buone notizie dall'allenamento odierno della Fiorentina, che è tornata in campo per preparare la sfida contro l'Udinese, ultima della stagione in programma domenica sera in Friuli.

Sia Pietro Comuzzo che Albert Gudmundsson sono tornati a lavorare regolarmente in gruppo con i loro compagni e si candidano per tornare tra i convocati per la trasferta a Udine. Migliorano anche le condizioni di Danilo Cataldi, che potrebbe rientrare in lista dopo la lunga assenza per l'infortunio accusato a Siviglia.

Rientreranno dalla qualifica anche Lucas Beltran, Nicolò Zaniolo e Michael Folorunsho. Lo riporta il sito pazzidifanta.com.