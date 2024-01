Ecco Vargas, a caccia di riscatto e nuovi stimoli. La Fiorentina fa sul serio per l’ala della Svizzera. VIDEO

La Fiorentina ha accelerato per Ruben Vargas, esterno offensivo classe ’98 dell’Augsburg e della nazionale svizzera, come scritto anche a questo link. La dirigenza viola già qualche anno fa si era mossa per il calciatore salvo poi non affondare il colpo. Il giocatore di Adligenswil è di origini dominicane e possiede infatti anche il passaporto caraibico. Vargas è cresciuto calcisticamente nel Lucerna e dopo 4 anni in Svizzera si è trasferito in Germania; dal 2019 l’attaccante elvetico gioca in Bundesliga, nell’Augsburg, con cui ha messo assieme un totale di 19 reti e di 16 tra rigori procurati e assist.

Una prima parte di stagione incolore

Quella attuale è senz’altro stata finora un’annata deludente per Vargas, sia sul piano dei numeri che del rendimento, almeno con l’Augsburg. 9 presenze da titolare sulle 15 totali, poco più di 800’ di gioco complessivi: 1 rete (a agosto) ed un assist (a novembre). Vargas ha ben figurato invece con la Svizzera, con la quale ha giocato da titolare le ultime 5 partite su 6 della nazionale di Yakin, segnando anche due gol con Israele e Kosovo.

Ruben Vargas in conferenza stampa

Un salto di qualità mai arrivato…ora l'Italia?

Dotato di grande velocità, Vargas è un destro naturale che predilige partire da sinistra ma può agire anche a destra. Buon dribbling, altezza di 177 centimetri, non brilla per concretezza e continuità di rendimento, tanto che dall’approdo all’Augsburg non ha mai davvero compiuto un vero salto di qualità. Il contratto di Vargas scadrà nell'estate del 2025. Costo attuale del cartellino? Tra i 6 e i 7 milioni di euro. Certamente per il calciatore l’approdo alla Fiorentina sarebbe un salto di livello incredibile in carriera, considerato anche il grigio 11esimo posto attuale in classifica dell’Augsburg.

Ecco un video per dare un’idea delle caratteristiche del calciatore svizzero: