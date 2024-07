Fiorentina: Ecco un tesoretto per portare giocatori importanti. E tre milioni sono già in arrivo

Un tesoretto per portare alla Fiorentina giocatori importanti. Di questo argomento ne parla in questi termini il quotidiano sportivo Tuttosport.

I giocatori da cedere

A garantirlo dovranno essere Sabiri, Ikone, Nzola e Pierozzi assieme al pezzo pregiato Amrabat che è ancora in vacanza e aspetta un segnale concreto da Manchester.

Tre milioni in arrivo

I primi 3 milioni arriveranno dal Palermo per Pierozzi (operazione conclusa, rallentata per problemi burocratici), mentre ieri l'agente di Nzola era a Firenze per chiarire la situazione con il club, per lui resta l'interesse del Cagliari. Per Ikone, non convinto dalle offerte arabe, si è fatto avanti l'Ajax mentre Sabiri, rientrato dal prestito all'Al-Fayha, potrebbe andare negli Emirati Arabi.