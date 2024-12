Nel cuore della Fiorentina c'è un pittore ed è insostituibile

La Nazione analizza questa mattina il rendimento di Yacine Adli con la maglia della Fiorentina. I numeri sono ottimi per un centrocampista: 3 gol e 3 assist fino ad adesso. Ma il meglio l'ex Milan lo dà in mezzo al campo, creando anzi dipingendo gioco.

Verticalizzazioni e idee che muovono i fili della Fiorentina. Il francese si è rivelato indispensabile per la squadra di Palladino e adesso è pressoché insostituibile. Di fatto non c'è in rosa un suo sosia, con Mandragora, Cataldi o Richardson che possono solo ricoprire il suo ruolo, ma con caratteristiche diverse.

Contro il Cagliari tornerà in mezzo al campo dopo il fastidio accusato contro il Como e poi risolto, oltre alla febbre accusata negli scorsi giorni. Adli torna, ma andrà anche gestito, visti i tanti impegni e la sua importanza.