Graziani: "Chi rischia di piu tra Torino e Fiorentina? I viola adesso hanno più probabilità di salvarsi"

Questo pomeriggio l'ex attaccante di Fiorentina e Torino Francesco Graziani, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha detto la sua su chi tra le sue due ex squadre rischi di piu nel discorso salvezza: e chiaramente non ha potuto non confermare il suo grande attaccamento a Firenze e al colore viola.

Se qualche settimana fa potevo mettere il Torino fuori dalla corsa salvezza, sinceramente dopo le ultime partite francamente non è una cosa da escludere. La Fiorentina adesso ha gli stessi punti di Lecce e Cremonese, e adesso può succedere veramente di tutto. Dando però un'occhiata alle qualità tecniche delle varie rose, la squadra che in questo momento ha più probabilità di salvarsi è senza dubbio la Fiorentina".

"Sono convinto che saranno Lecce e Cremonese a giocarsi la salvezza"

Ha anche aggiunto: "Genoa e Torino hanno soltanto tre punti in piu rispetto a queste, e quindi sono da considerarsi a tutti gli effetti dentro alla corsa per la salvezza. Io faccio il tifo per la Fiorentina, non me ne vogliano le altre, e dentro di me mi auguro che sia un discorso tra Cremonese e Lecce. Sono nettamente inferiori a livello di qualità aspetto alle altre, anche ad una squadra in difficoltà come il Torino di adesso".