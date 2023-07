Pancev: "Un uragano è passato per Belgrado ieri sera"

C'era molta attesa per la gara tra Stella Rossa e Fiorentina, specialmente in terra serba. E lì, ahinoi, sono arrivate risposte molto confortanti da parte biancorossa, un sonante 5-0 che ha fatto luccicare gli occhi all'ex attaccante (anche dell'Inter), Darko Pancev: “Sembra sia passato un tornado per Belgrado - ha detto a Sportal - Ho visto la partita contro la Fiorentina, è stata davvero bella”.

E poi: “La Stella Rossa sta dominando e vincendo titoli, ma sta anche sempre progredendo e migliorando. È fantastico che possa partecipare direttamente alla Champions League, non solo per il club e il calcio serbo, ma anche per il calcio nella regione e anche per noi in Macedonia”.