Venti milioni per un centrocampista: La Fiorentina pronta a spendere per fare un grande regalo a Pioli

Alla Fiorentina manca un centrocampista che possa piazzarsi davanti alla difesa. Non un play classico ma un giocatore più dinamico.

Investimento importante

Da qui era nata l'idea Bernabé (nella foto), una porta che, per il momento, è chiusa. In quella zona di campo, in ogni caso sarà fatto un investimento importante a livello di cartellino, scrive stamani La Nazione.

Venti milioni

Importante quanto? Un'operazione che possa arrivare intorno ai 18-20 milioni, viene specificato nel quotidiano cittadino.