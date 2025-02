L'ex allenatore di Milan, Roma e Real Madrid, Fabio Capello, ha parlato della partita tra Inter e Fiorentina di stasera, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

"La mancata vittoria del Napoli è un'iniezione di energia per i ragazzi di Inzaghi - ha detto - specialmente dopo la brutta sconfitta di Firenze. Ma attenzione, non sarà facile stasera a San Siro con la Fiorentina"

C'è stato un aspetto che ha favorito i viola: “Il possesso lento ha finito per agevolare parecchio il piano tattico di Palladino: è bastato abbassarsi ed essere rapidi nel ripartire una volta che veniva riconquistata palla per mandare in tilt i nerazzurri. Ecco, io credo che Inzaghi abbia lavorato soprattutto su questo, per evitare il ripetersi di una partita simile a quella di Firenze”.

E infine: “Cosa dovrebbe fare l'Inter? Velocizzare la manovra con frequenti cambi di gioco, muovere la difesa avversaria. Se non lo fa, resteranno i problemi visti giovedi e sarà complicato vincere”.