Prandelli: "Fiorentina ha fatto una campagna acquisti meravigliosa e ha un Kean devastante. Zaniolo? Firenze ti fa sentire protagonista e lui..."

L'ex allenatore della Fiorentina (e di altre squadre), Cesare Prandelli, è intervenuto su Radio Anch'io Sport dove ha detto: “L'Inter vista a Firenze erano mesi che non la vedevamo. Però abbiamo visto una Fiorentina che ha chiuso tutti gli spazi e che verticalizzava velocemente. Non devi avere per forza la personalità di imporre il gioco da dietro”.

“Fiorentina straordinaria contro l'Inter”

E poi: “Una Fiorentina straordinaria, anche se costretta dalle assenze a fare questo gioco, con gli esterni, Dodò e Parisi, che ripartivano velocemente. C'è qualcosa però nell'Inter che non mi sta convincendo, forse ha già dato tutto dal punto di vista del gioco”.

Su una possibile convivenza in azzurro tra Retegui e Kean, Prandelli ha detto: “Penso che potrebbero convivere, ma bisogna capirlo all'atto pratico. Nella Fiorentina tutto lo spazio davanti è di Kean ed è devastante”.

“Campagnia acquisti meravigliosa”

E infine: "Il club viola ha fatto una campagna acquisti meravigliosa, pensando anche di dare aiuto alla Nazionale, un blocco azzurro importante, ed è in lotta con Juventus, Lazio e lo stesso Milan per un posto in champions. Zaniolo? Firenze ti fa sentire sempre protagonista dalla mattina alla sera e penso che possa fare bene".