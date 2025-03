De Gea: "Della Fiorentina mi ha convinto tutto, il club ha l'opzione per il rinnovo e io sono felice qui. Proviamo a vincere la Conference"

Il portiere della Fiorentina, David De Gea, intervistato da La Repubblica, ha parlato della scelta fatta rimanendo fermo un anno dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester United.

Anno di stop

"Dopo aver giocato per così tanti anni ad altissimi livelli volevo soltanto stare un po’ tranquillo - ha spiegato - Forse è stato il periodo più bello della mia vita. Ho potuto vivere intensamente la famiglia, mia moglie Edurne, mia figlia Yanay, vedere più spesso quegli amici che ero riuscito a vedere così poco negli ultimi anni. Mi spostavo da Madrid a Manchester e continuavo ad allenare testa e fisico".

Firenze

Poi è arrivata Firenze: "La città è splendida, la gente meravigliosa. Il club ha una storia unica, il Franchi mi emoziona, lo trovo bellissimo e molto caldo. Ho subito detto di sì. E poi, il campionato italiano mi ha sempre attirato".

Futuro

De Gea è rimasto convinto del progetto: "Mi è piaciuto tutto. Dal Viola Park, dove ho anche vissuto i primi due mesi, fino al legame con il presidente Commisso e il tecnico Palladino. Hanno ambizione e prospettiva. Vogliamo spingerci più in alto possibile, centrare l’Europa. E provare a vincere la Conference. Se resterò alla Fiorentina? Ho firmato per un anno e il club ha l’opzione per il rinnovo. Sono contento a Firenze, sono felice di essere alla Fiorentina, prima però conta terminare al meglio la stagione".

