Amrabat allo United perché "stravede per ten Hag", ma dopo un avvio disastroso il tecnico olandese rischia di saltare

“Sono qui perché stravedo per ten Hag” aveva detto Sofyan Amrabat appena arrivato al Manchester United dalla Fiorentina. Il rapporto tra i due, infatti, era iniziato ben lontano dalla Premier, quando condivisero l'esperienza all'Utrecht in Olanda.

Anche per questo motivo il tecnico dei Red Devils lo ha rivoluto con lui. L'avvio di stagione dello United, però, non è stato dei migliori, anzi. Per la squadra di Manchester si tratta del peggior inizio in Premier di sempre, con quattro sconfitte su sette gare giocate.

Per questo, secondo i media britannici, la società sta monitorando la situazione dell'allenatore, che in caso di ulteriori figuracce, potrebbe essere esonerato. Insomma, non un grande benvenuto per Amrabat.