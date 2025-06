Mauro Bressan ad Hangover Viola si è soffermato anche sul tema relativo al futuro di Gudmundsson alla Fiorentina, per poi concentrarsi sul centrocampo e i rientri dai prestiti in casa viola.

‘Gudmundsson? Siamo alle schermaglie iniziali, penso che…’

“Il riscatto di Gudmundsson? Nell’attacco viola molto ruota attorno al futuro dell’islandese. La Fiorentina vuole tenerlo ma vorrebbe uno sconto sul riscatto. Dopo la stagione da poco conclusa non penso abbia uno stuolo di squadre pronte ad acquistarlo. Fossi la Fiorentina lo comprerei, è un calciatore di qualità che con quella cifra si fatica a trovare sul mercato. Se Gudmundsson comincia dall’inizio, fa la preparazione, si allena bene, è un elemento troppo importante da avere in squadra e spero si trovi un accordo. Penso che siamo alle classiche schermaglie di inizio mercato e che si possa trovare un accordo”.

‘Mandragora e Fagioli due titolari del centrocampo viola’

“Fagioli è un elemento molto interessante. Pecca ancora a livello emotivo soprattutto, ci sono dei momenti in cui ciò che accade fuori dal campo può travolgerlo negativamente. Potenzialmente però sotto l’aspetto tecnico è un calciatore che può fare molto bene e mi auguro diventi il faro della Fiorentina, sono sicuro che piaccia a Pioli. Mandragora ha raggiunto la piena maturazione calcistica, è tra i calciatori che spero non lascino Firenze. Un giocatore che ha sempre svolto il suo compito in maniera dignitosa, quest’anno è migliorato sotto ogni aspetto ed è stato determinante. Nel centrocampo a tre viola lo vedo titolare assieme a Fagioli, ha caratteristiche abbastanza uniche, non è solo un calciatore tattico ma ha aggiunto qualcosa anche in termine di inserimenti, assist, gol”.

‘Avrei tenuto Cataldi, Fortini potrebbe essere un titolare’

“Cataldi e Adli sono due giocatori geometrici e la Fiorentina sta sicuramente cercando un calciatore che possa agire davanti alla difesa come playmaker. Bennacer come caratteristiche ci può stare, serve un elemento di quelle caratteristiche. Sinceramente avrei confermato Cataldi, un elemento di personalità e che dava equilibrio alla squadra. I rientri dai prestiti? Pioli saprà chi può essere d’aiuto per il suo calcio, per quanto mi riguarda viste le caratteristiche farei un pensierino a Barak e Bianco. Tra i giovani mi piace molto Fortini, un giocatore di grande gamba e che nel 3-5-2 potrebbe agire sia a sinistra che a destra. Potrebbe essere anche un titolare, un giocatore molto utile alla Fiorentina”.