"Credo che la morte di Barone abbia fatto capire ancora di più a Commisso cosa è Firenze e la Fiorentina per i tifosi"

Il giornalista Stefano Cecchi, opinionista fiorentino, è intervenuto a Radio Bruno Toscana a pochi giorni dalla scomparsa di Joe Barone, l'ex dg della Fiorentina che ha lasciato un vuoto importante all'interno della società:

“L'ondata di affetto per Joe avrà sicuramente colpito Commisso”

“Per Barone c'è stata una tale ondata di affetto che ha fatto capire quanto Firenze sia vicina a chi rappresenta la Fiorentina. Quando succedono queste tragedie, la partecipazione è massima e adesso - secondo me - Commisso ha capito ancora di più cosa è Firenze".

“Italiano diventi adesso un punto di riferimento”

E ancora: “Questi sono ragazzi di vent'anni che hanno le fragilità di tutti, dunque Italiano dovrà diventare un punto di riferimento per un gruppo che non può non essere stato toccato da un fatto del genere”.