Presente all'evento del premio Cesarini a Civitanova Marche, l'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha commentato così il finale di stagione della squadra di Palladino. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: “Penso che sia stata tutto sommato una stagione positiva per come si è conclusa, ovvero con la qualificazione a una competizione europea. I punti ci sono stati, anche loro hanno fatto 3 partite a settimana quasi fino in fondo e il campionato non è mai facile. C'erano tanti giocatori nuovi, non era facile assemblarli, anche se la società ha fatto un ottimo mercato”.

E ancora: "Palladino ha trovato un po' la quadra, ha fatto tante vittorie, punti importanti, a raggiungere l'Europa e a valorizzare dei calciatori. Kean ha fatto tanti gol, è un attaccante che era sempre lì lì per esplodere e lo ha fatto quest'anno. Si può vedere un futuro positivo".

E sul suo di futuro: "Mah, vediamo. Ci sono state delle squadre che mi hanno chiamato anche quest'anno, però poi, per un motivo o per un altro, non si è concretizzato niente. Aspetto, vedo partite, giro un po'... Ci si aggiorna sempre e si aspetta un'opportunità giusta".