Il calo da sfruttare: la Fiorentina deve puntare di nuovo... su Milinkovic-Savic

L'ha ammesso anche lo stesso Juric: “I cali negli esseri umani ci stanno e purtroppo Vanja è calato nel momento più delicato”. Il riferimento è a Milinkovic-Savic jr, fratello di Sergej e portiere da diverse stagioni ormai del Torino. C'era stato anche un ammiccamento con la Fiorentina nell'estate in cui a Firenze tornò Gollini, con il serbo che in questa stagione non ha numeri malvagi, con 23 reti subite in 25 partite e ben 12 clean sheet.

Con Lazio e Roma però ci ha messo del suo per condannare il Toro: ecco perché la Fiorentina dovrà provare a sfruttare questo momento-no. Puntando quindi nuovamente su Milinkovic-Savic, l'altro.