Ranieri mette da parte il nervosismo ma alle sue spalle spinge già Rugani: l'ex capitano pronto a tutte le soluzioni

Era stato messo un po' da parte negli ultimi due mesi, complice un livello di nervosismo che aveva ampiamente superato il livello di guardia e ora che si è ripresentata la necessità, Vanoli l'ha riestratto dal cilindro, ricevendo un ottimo feedback. La stagione di Luca Ranieri è un po' la sintesi di quella viola, una prima metà da cancellare, con la perdita della fascia da capitano e una ripresa lenta e costante, nelle ultime settimane.

E dire che nel frattempo la Fiorentina ha pescato Daniele Rugani: l'ex juventino preme alle spalle di Ranieri, secondo il Corriere Fiorentino, tanto che per il match con il Pisa si potrebbe profilare anche un ballottaggio, con l'ex capitano pronto eventualmente a tornare a sedere. Le due prove con Como e Jagiellonia però qualche grado di credibilità a Ranieri l'hanno restituito.