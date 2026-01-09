Prima no, ora forse. Il Tottenham cambia idea su Dragusin, ma il calciatore non è convinto della Fiorentina: la situazione
Il mercato della Fiorentina riguarderà anche il reparto difensivo, per il quale si sta cercando una pedina di esperienza per rinforzare un settore che è andato più di una volta in crisi in questa prima parte di stagione.
Il Tottenham cambia opinione
Il nome principale per il mercato resta quello di Radu Dragusin, in forza al Tottenham e già cercato un mese fa. Gli Spurs inizialmente hanno detto un primo no. Adesso, però, non si opporrebbero alla tratattiva. Casomai bisognerà lavorare sul giocatore. Servirà un’opera di convincimento ben organizzata da parte di Fabio Paratici, che, a proposito, a breve sarà effettivamente un nuovo dirigente viola. Dragusin non è convinto di volersi trasferire a Firenze per lottare per la salvezza.
L'altro nome
Su di lui c'è anche la concorrenza della Roma. Tra i nomi accostati alla Fiorentina c'è anche Denis Vavro del Wolfsburg, proposto alla società viola nelle scorse settimane. Lo scrive il Corriere dello Sport.