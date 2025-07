Una sconfitta indolore per l'Italia Femminile nell'ultima gara del girone eliminatorio dell'Europeo di scena in Svizzera. A Berna le Azzurre vengono rimontate e battute dalla Spagna, che si impone per 3-1, ma accedono comunque ai quarti di finale grazie al secondo posto a quota 4 punti, dietro appunto alle iberiche a quota 9 ma davanti al Belgio a quota 3 e al Portogallo (1). L'Italia sfiderà la Norvegia mercoledì prossimo.

La prima frazione termina in parità

La squadra di Soncin passa in vantaggio con Oliviero, che sotto porta approfitta di un errato disimpegno della difesa spagnola e col sinistro batte Nanclares al 10imo minuto del primo tempo. La Spagna non si fa pregare per reagire e perviene al pareggio grazie ad uno splendido gol di Del Castillo, che infila Giuliani quasi all'incrocio dei pali sfruttando il colpo di tacco di Putellas. Il primo tempo si conclude in pareggio, con l'Italia che vede sfumare un rigore netto per una posizione di fuorigioco.

Furie Rosse che la vincono nel secondo tempo

Nella ripresa la Spagna si porta in vantaggio quasi subito, grazie alla rete di Guijarro al minuto 49: il centrocampista del Barcellona sorprende Giuliani dalla distanza, con un tiro all'apparenza innocuo. C'è spazio anche per Emma Severini, centrocampista della Fiorentina Femminile, che entra in campo al minuto 76 al posto di Giugliano. Al 93' il tris spagnolo: segna Gonzalez Rodriguez, ancora su invito di Putellas, chiudendo i conti definitivamente.