In queste ore tutta la nazionale della Costa d'Avorio, fresca della vittoria in Coppa d'Africa contro la Nigeria in finale, è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica, Alassane Ouattara.

Ogni giocatore ivoriano, tra cui anche l'attaccante della Fiorentina Christian Kouamé, ha infatti ottenuto dal Presidente un premio dell'importo di 50 milioni di franchi (76.000 euro), oltre a una villa di identico valore. Tutti i calciatori e lo staff tecnico sono stati inoltre insigniti del titolo di Cavaliere dell’Ordine Nazionale, la più alta onorificenza della Costa d'Avorio.