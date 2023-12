Prima della gara contro la Fiorentina, l'allenatore del Ferencvaros Dejan Stankovic ha parlato a Sky: “Quando subentri in campionato, la prima cosa è creare il gruppo e conoscere i miei giocatori, motivandoli e sapendo pregi e difetti. Oggi dobbiamo mettere la ciliegina sulla torta, facendo qualcosa di storico. Per me è un obiettivo importante, nuove sfide motivano sempre. Il pareggio qualificherebbe entrambi? Se conoscete me e Italiano, abbiamo grande carattere e sapete che vedrete una gara tosta”.

Sulla Fiorentina: “Momento diverso rispetto all'andata, la squadra è stanchissima ora. Sono sicuro che la rosa viola ha fatto la differenza. Stasera servirà nuovamente grande organizzazione e sacrificio. Sappiamo come mette in difficoltà la Fiorentina, con giocatori bravi in entrambe le fasi. Grandissima sfida”.