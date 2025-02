Qualche brividino dell'ex: Cutrone ma soprattutto Ikoné le carte della cabala per Fabregas

Fin qui appena due mezz'ore per Jonathan Ikoné con la maglia del Como, senza incisività: un destino che gli spettava spesso e volentieri anche a Firenze. Diverso l'impatto di Patrick Cutrone che è il bomber dei lariani, con i suoi 6 gol, oltre a quelli già segnati nelle scorse stagioni per portare la sua squadra in Serie A. Sono loro le carte della cabala che vorrebbe giocarsi Fabregas domani secondo La Gazzetta dello Sport, sfruttando la voglia da ex dei due.