Fagioli gioca, Kayode segna: Montella prende una sonora bastonata dall'Italia

L'Italia ha conquistato una vittoria convincente per 4-1 sul campo della Turchia a Bursa, riscattando subito la sconfitta subita all'esordio contro il Belgio in Nations League. Protagonista della partita Michael Kayode, a segno per il 3-0, mentre anche Nicolò Fagioli è stato artefice di una buona partita.

La partita

Gli Azzurri sono entrati in campo con la giusta determinazione, prendendo il controllo del match fin dai primi minuti e imponendo un ritmo elevato fin da subito: al 9' Bastoni ha sbloccato il risultato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La spinta della Nazionale non si è fermata: al 22' Frattesi ha raddoppiato al termine di un'azione corale, ed appena cinque minuti dopo, al 27', l'ex viola Michael Kayode ha calato il tris con una bella conclusione da fuori area. Il primo tempo si è così chiuso sul punteggio di 3-0 per la squadra italiana. Nella ripresa, la Turchia ha cercato di riaprire col gol del 3-1 al 47' con Yilmaz, ma tre minuti più tardi, al 50', l'Italia ha ristabilito le tre lunghezze di vantaggio grazie alla rete di Pio Esposito, bravo a farsi trovare pronto in area di rigore. La Nazionale ha poi gestito la partita fino in fondo senza rischiare praticamente niente.

La partita di Fagioli

Buona anche la partita di Fagioli: schierato dal primo minuto nel centrocampo a tre al fianco di Frattesi e Tonali, il centrocampista della Fiorentina ha agito come regista della manovra azzurra, guidando la squadra garantendo ordine nel palleggio, contribuendo in modo al dominio azzurro. La sua partita è durata 75 minuti, quando è stato richiamato in panchina per rifiatare a risultato ormai acquisito.