Finiti i lavori della parte interrata della Fiesole, è l'ora delle opere in elevazione. E l'illuminazione diventerà mista

Sabato scorso c'è stata la prima partita al Franchi della stagione per la Fiorentina, alla presenza, tra gli altri, anche del sindaco di Firenze, Sara Funaro.

E' stato quello anche un momento per vedere lo stato dei lavori all'interno dell'impianto. E a tal proposito scrive il Corriere Fiorentino che sono stati ultimati i lavori nella parte interrata del settore ed è arrivato il tempo delle cosiddette ‘opere in elevazione’.

Adesso si tratta di completare i setti (i pali) che sosterranno sia i gradoni della Fiesole, sia parte della copertura, ovvero la grande ‘L’ che riparerà il pubblico della stessa Fiesole, della Maratona e della Tribuna laterale.

E quando sarà possibile iniziare a montare il telaio della copertura, dovranno essere dismesse le due torri faro nord e l’illuminazione del terreno di gioco diventerà mista: da una parte ci saranno le due torri lato Ferrovia e i proiettori montati su una struttura provvisoria, detta ‘americana’ lato Fiesole.